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Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов №№ 35 и 42

Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов №№ 35 и 42
Департамент транспорта Ростова предложил проголосовать за изменение маршрутов автобусов № 35 и № 42. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Предлагается продлить маршруты № 35 и № 42 от жилого комплекса «Платовский» до Центрального рынка до остановки «Инфекционная больница», которая находится по адресу: улица Виталия Ходоша, 15.

Если эти маршруты будут продлены, то автобус № 37 перестанет ходить.

Департамент предлагает проголосовать за изменение или сохранение текущих схем. Сделать это можно до 9 июня.
Фото: Ростов ру
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