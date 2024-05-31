Жителям Ростова предложили проголосовать за изменение маршрутов автобусов №№ 35 и 42

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Департамент транспорта Ростова предложил проголосовать за изменение маршрутов автобусов № 35 и № 42. Информация об этом появилась на сайте администрации города.Предлагается продлить маршруты № 35 и № 42 от жилого комплекса «Платовский» до Центрального рынка до остановки «Инфекционная больница», которая находится по адресу: улица Виталия Ходоша, 15.Если эти маршруты будут продлены, то автобус № 37 перестанет ходить.Департамент предлагает проголосовать за изменение или сохранение текущих схем. Сделать это можно до 9 июня.