Ростовчан напугала воздушная тревога ночью 24 июня

Фото: Ростов.Ру

Жителей Ростова напугала воздушная тревога ночью 24 июня. Система оповещения населения сработала в микрорайоне Военвед. Об этом пишут местные жители.По словам горожан, сирена гражданской обороны зазвучала около 01:30. Спустя пару минут она стихла, однако через час снова заработала.— Было очень громко. От звуков даже у припаркованных автомобилей сигнализации сработали, — поделился житель Военведа.Отметим, в Минобороны РФ заявили, что над регионом за ночь были уничтожены четыре беспилотника. Донские власти сообщили, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.