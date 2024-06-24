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Ростовчан напугала воздушная тревога ночью 24 июня

Ростовчан напугала воздушная тревога ночью 24 июня
Жителей Ростова напугала воздушная тревога ночью 24 июня. Система оповещения населения сработала в микрорайоне Военвед. Об этом пишут местные жители.

По словам горожан, сирена гражданской обороны зазвучала около 01:30. Спустя пару минут она стихла, однако через час снова заработала.

— Было очень громко. От звуков даже у припаркованных автомобилей сигнализации сработали, — поделился житель Военведа.

Отметим, в Минобороны РФ заявили, что над регионом за ночь были уничтожены четыре беспилотника. Донские власти сообщили, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.
Фото: Ростов.Ру
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