Ростовчан напугала воздушная тревога ночью 24 июня
Жителей Ростова напугала воздушная тревога ночью 24 июня. Система оповещения населения сработала в микрорайоне Военвед. Об этом пишут местные жители.
По словам горожан, сирена гражданской обороны зазвучала около 01:30. Спустя пару минут она стихла, однако через час снова заработала.
— Было очень громко. От звуков даже у припаркованных автомобилей сигнализации сработали, — поделился житель Военведа.
Отметим, в Минобороны РФ заявили, что над регионом за ночь были уничтожены четыре беспилотника. Донские власти сообщили, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.