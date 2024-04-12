Ночью 12 апреля в Ростовской области сбили четыре беспилотника

Фото: Rostov.ru.

В ночь на 12 апреля на Ростовскую область совершена атака беспилотников. Жители города Новошахтинска и ближайших поселений проснулись от жуткого грохота около 3:00.В домах тряслись стены, посуда и окна дребезжали, у машин работала сигнализация. Как сообщил глава региона, в это время была совершена атака беспилотников. В сторону Ростовской области направлялись четыре дрона. Каждый из них удалось уничтожить — сработала система противовоздушной обороны.— По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано, — уточнил Василий Голубев.