Ростовчан напугал звук взрыва 6 июня

Фото: Ростов.РУ

Жителей Ростова-на-Дону напугал звук взрыва 6 июня. Грохот раздался около 9:30.По словам местных жителей, его было слышно в Западном жилом массиве и Мясниковском сельском районе. После звука взрыва в некоторых домах задрожали стекла, а у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.- После грохота бросился к окну и увидел в небе инверсионный след. Неужели система ПВО сработала? — поделился ростовчанин.Что стало источником звука, пока не известно. В специализированных ведомствах не давали никаких комментариев.