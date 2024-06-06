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Ростовчан напугал звук взрыва 6 июня

Ростовчан напугал звук взрыва 6 июня
Жителей Ростова-на-Дону напугал звук взрыва 6 июня. Грохот раздался около 9:30.

По словам местных жителей, его было слышно в Западном жилом массиве и Мясниковском сельском районе. После звука взрыва в некоторых домах задрожали стекла, а у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

- После грохота бросился к окну и увидел в небе инверсионный след. Неужели система ПВО сработала? — поделился ростовчанин.

Что стало источником звука, пока не известно. В специализированных ведомствах не давали никаких комментариев.
Фото: Ростов.РУ
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