Жителей Ростова напугал звук взрыва ночью 16 ноября

Фото: Ростов.ру

Жители Ростова сообщают о звуках взрыва. Горожане слышали сильный грохот ночью 16 ноября.По словам очевидцев, он раздался примерно в 00:10. После этого в домах на Северном задрожали стекла, а у автомобилей на улице сработала сигнализация.Громкий звук разбудили многих людей. Перепуганные ростовчане начали обсуждать произошедшее в социальных сетях. Некоторые посчитали, что источником грохота стала работа ПВО.Отметим, что сотрудники специализированных ведомств не давали никаких комментариев. Вероятнее всего, горожан мог напугать салют или другая пиротехника.