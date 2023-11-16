Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Жителей Ростова напугал звук взрыва ночью 16 ноября

Жителей Ростова напугал звук взрыва ночью 16 ноября
Жители Ростова сообщают о звуках взрыва. Горожане слышали сильный грохот ночью 16 ноября.

По словам очевидцев, он раздался примерно в 00:10. После этого в домах на Северном задрожали стекла, а у автомобилей на улице сработала сигнализация.

Громкий звук разбудили многих людей. Перепуганные ростовчане начали обсуждать произошедшее в социальных сетях. Некоторые посчитали, что источником грохота стала работа ПВО.

Отметим, что сотрудники специализированных ведомств не давали никаких комментариев. Вероятнее всего, горожан мог напугать салют или другая пиротехника.

Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.