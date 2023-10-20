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Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 20 октября

Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 20 октября
Ростов-на-Дону вечером сковали девятибалльные пробки. Об этом 20 октября свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".

Согласно данным, в вечерний час пик движение затруднено в центре города: на улицах Красноармейской, Большой Садовой, проспекте Буденновском, улицах Береговой, Варфоломеева, а также в других частях города. Буквально весь Ростов стал в многокилометровый затор.

Кроме того, на улицах Красноармейской и Нансена случились два ДТП. Водители попали в длинную пробку.

Пока водителям следует заранее планировать свои маршруты и выезжать из дома пораньше, чтобы не опоздать по своим делам.
Фото: Яндекс.Карты.
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