Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 20 октября

Фото: Яндекс.Карты.

Ростов-на-Дону вечером сковали девятибалльные пробки. Об этом 20 октября свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".Согласно данным, в вечерний час пик движение затруднено в центре города: на улицах Красноармейской, Большой Садовой, проспекте Буденновском, улицах Береговой, Варфоломеева, а также в других частях города. Буквально весь Ростов стал в многокилометровый затор.Кроме того, на улицах Красноармейской и Нансена случились два ДТП. Водители попали в длинную пробку.Пока водителям следует заранее планировать свои маршруты и выезжать из дома пораньше, чтобы не опоздать по своим делам.