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Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 15 ноября

Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 15 ноября

В Ростове-на-Дону почти все городские районы столкнулись с серьезными девятибалльными пробками. Наибольшие заторы наблюдаются в центре города.

В вечерний час пик люди вынуждены часами стоять в многокилометровых заторах. Пробки образовались на Ворошиловском проспекте, Большой Садовой и улице Красноармейской. На проспекте Соколова, а также на улицах Текучева, Мечникова, проспекте Чехова, Максима Горького и Кировском проспекте ростовчане стоят больше всего. Автомобили практически не двигаются.

В Октябрьском районе движение к микрорайону Суворовскому затруднено. Жители практически не могут проехать по улицам Немировича-Данченко, Оганова и Вавилова.

В Северном районе движение почти остановлено на проспекте Михаила Нагибина и улицах Королева и Орбитальной.
Фото: Яндекс Карты
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