Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 15 ноября

Фото: Яндекс Карты

В Ростове-на-Дону почти все городские районы столкнулись с серьезными девятибалльными пробками. Наибольшие заторы наблюдаются в центре города.В вечерний час пик люди вынуждены часами стоять в многокилометровых заторах. Пробки образовались на Ворошиловском проспекте, Большой Садовой и улице Красноармейской. На проспекте Соколова, а также на улицах Текучева, Мечникова, проспекте Чехова, Максима Горького и Кировском проспекте ростовчане стоят больше всего. Автомобили практически не двигаются.В Октябрьском районе движение к микрорайону Суворовскому затруднено. Жители практически не могут проехать по улицам Немировича-Данченко, Оганова и Вавилова.В Северном районе движение почти остановлено на проспекте Михаила Нагибина и улицах Королева и Орбитальной.