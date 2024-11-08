Девятибалльные пробки сковали Ростов перед выходными

Фото: Яндекс Карты

В конце рабочего дня 8 ноября Ростов-на-Дону сковали девятибалльные пробки. Движение парализовано практически во всех районах города.Согласно данным «Яндекс.Карт», особенно затруднённая ситуация наблюдается на центральных магистралях Ростова-на-Дону. Автомобили практически не двигаются на проспектах Соколова, Ворошиловском и Буденновском, а также на улицах,Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева и Большой Садовой.Не лучше дела обстоят и в Северном жилом массиве. Там машины двигаются со скоростью не более пяти километров в час. На улицах Шеболдаева, Вавилова и Добровольского больше сотни машин.В Первомайском районе автомобили практически остановились на улицах Шолохова, Троллейбусной, Вятской, Страны Советов и Менжинского.В вечерний час пик тысячи ростовчан вынуждены проводить свое время в пробке. Водителям советуют запастись терпением. Тем, кому повезло избежать «ловушку», рекомендуется заранее подыскивать объездные пути.