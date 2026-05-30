В Таганроге в результате массированной атаки БПЛА ранения получили два человека. Происшествие случилось в ночь на 30 мая.По данным главы региона Юрия Слюсаря и главы города Светланы Камбуловой, БПЛА влетел в частный дом. Пострадали два человека: мужчина и женщина. Им потребовалась медицинская помощь. С ранениями жителей доставили в больницу. Там оказана медицинская помощь.Режим беспилотной опасности снят в регионе утром 30 мая.