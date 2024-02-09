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Ростов-на-Дону стал лидером по ценам на баранину и сыр

Ростов-на-Дону стал лидером по ценам на баранину и сыр
Столица Дона остается на лидирующих позициях по ценам на ряд продуктов питания. Актуальные данные по стоимости различных товаров на 5 февраля опубликованы на сайте Ростовстата.

Дорогой в областном центре остается баранина. В среднем килограмм мяса в магазинах можно купить за 619 рублей. Дешевле всего этот товар продают в городе Миллерово — 538 рублей.

Аналогичная ситуация — с твердыми, мягкими и полутвердыми сырами. В Ростове-на-Дону за молочные продукты просят 749 рублей (в среднем за килограмм). В Волгодонске ситуация иная. В городе атомщиков за этот товар придется отдать 686 рублей.
Высокие цены в донской столице и на черный байховый чай. Килограмм обойдется покупателям в 1 218 рублей. Для сравнения: в Таганроге его можно приобрести за 1 152 рубля.

Некоторые продукты в Ростове оказались дешевле, чем в других городах региона. В эту категорию товаров вошла свинина. Она стоит 346 рублей, тогда как в Таганроге за мясо просят 377 рублей. Самый «скандальный» продукт ушедшего года — яйца, в Ростове они стоят 124 рубля, тогда как в Шахтах их цена — 136 рублей.
Фото: Ростов.ру
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