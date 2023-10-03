Ростов-на-Дону сковали восьмибалльные пробки в утренний час пик

Фото: Яндекс.Карты.

Ростов утром 3 октября сковали восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».Согласно данным карт, многокилометровый затор тянется в центре донской столицы. Пробка образовалась на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Островского, проспектах Соколова, Буденновском, Шолохова, улице Привокзальной и многих других. Максимальная скорость движения – 5-10 километров в час.Также движение парализовано на Западном: на проспекте Михаила Нагибина, Сиверса, Тружеников, Шеболдаева и Орджоникидзе. В пробку попали ростовчане и на Малиновского. Там случилось ДТП.Не исключено, что причиной дорожного затора стало ухудшение погоды. В час пик на Ростов обрушились дожди. Пока водителям необходимо следить за ситуацией на дорогах и выезжать из дома пораньше, чтобы не потерять время в пробке.