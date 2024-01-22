Ростов-на-Дону 23 января накроет мощная магнитная буря

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Ростов в ближайшее время накроет магнитная буря. Актуальный прогноз 23 января опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Согласно данным, 23 января Землю атакуют геомагнитные удары силой 5 баллов. Шторм в четыре балла начнется в 12 ночи и будет продолжаться в течение всего дня. Буря усилится в 6:00 и 9:00, а утихнет только к 21:00. Вероятно, весь день матеозависимые люди могут чувствовать себя неважно.Ростовчанам в этот день не следует перетруждаться как умственно, так и физически. Также необходимо отказаться от жирных, соленых продуктов. Кроме того, не следует употреблять кофе в больших количествах.