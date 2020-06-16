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Лидерами по числу новых заболевших COVID-19 на Дону стали Ростов и Шахты

Лидерами по числу новых заболевших COVID-19 на Дону стали Ростов и Шахты
Названы города Дона, в которых зарегистрировали новые случаи заболевания COVID-19. Последними данными по состоянию на 18 июня поделились в правительстве Ростовской области.

За сутки диагноз «коронавирус» поставили 146 людям из 21 населённого пункта. Среди них 40 — жители Ростова-на-Дону, 35 — Шахт, 11 — Мясниковского района, девять — Аксайского района, семь — Сальского района, по пять — Азова, Таганрога, Новочеркасска и Матвеево-Курганского района, по четыре — Тарасовского и Белокалитвинского районов, по три — Неклиновского и Зерноградского районов, по два — Волгодонска и Ремонтненского района, по одному — Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Константиновского, Дубовского, Октябрьского и Миллеровского районов.

Общее количество заражённых в Ростовской области — 8 097. Жертвами вируса стали 76 человек.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Шахтах COVID-19 в Ростовской области

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