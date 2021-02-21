Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Ханты-Мансийский округ свяжут авиасообщением

Ростов и Ханты-Мансийский округ свяжут авиасообщением
Из Ростова пустят авиарейсы в город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Самолеты начнут курсировать с 29 марта по понедельникам и пятницам. По предварительным данным, билеты без багажа обойдутся пассажирам от 1,4 тысячи рублей.

Известно, что перевозчиком выступит «Азимут». Перелеты будут совершать самолеты российского производства Sukhoi Superjet-100, делая техническую остановку в аэропорту Бегишево в Татарстане. Время в пути составит 5 часов 25 минут.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.