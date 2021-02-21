Ростов и Ханты-Мансийский округ свяжут авиасообщением
Из Ростова пустят авиарейсы в город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Самолеты начнут курсировать с 29 марта по понедельникам и пятницам. По предварительным данным, билеты без багажа обойдутся пассажирам от 1,4 тысячи рублей.
Известно, что перевозчиком выступит «Азимут». Перелеты будут совершать самолеты российского производства Sukhoi Superjet-100, делая техническую остановку в аэропорту Бегишево в Татарстане. Время в пути составит 5 часов 25 минут.