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Ростов и Батайск лидируют по числу инфицированных коронавирусом

Ростов и Батайск лидируют по числу инфицированных коронавирусом
В Ростовской области медики зафиксировали еще 156 случаев заражения COVID-19. За сутки с 9 по 10 июня наибольшее число инфицированных выявили в Ростове (61 человек) и Батайске (семь человек).

По шесть пациентов с коронавирусом появились на территории Новочеркасска, Таганрога и Каменска-Шахтинского. В Гуково, Новошахтинске, а также Неклиновском районах - по пять. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили четыре жителя Зерноградского района.

В Аксайском, Красносулинском, Мясниковском, Азовском, Константиновском, Веселовском районах и Зверево инфекцию подхватили по три человека. В Егорлыкском, Тарасовском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Кагальницком, Сальском, а также в Донецке и Шахтах - по два.

По одному случаю заражения обнаружили в Шолоховском, Дубовском, Семикаракорском, Боковском, Чертковском, Октябрьском, Багаевском, Кашарском, Песчанокопском районах. Аналогичная ситуация - в Миллеровском, Волгодонском и городе Азове.

За период пандемии пациентами с коронавирусом стали 95 774 жителя донского региона. Однако побороть инфекцию удалось не всем. COVID-19 унес жизни 4 549 человек, сообщили в областном правительстве.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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