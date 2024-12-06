«Ростов Арена» потратит 2 млн рублей на техобслуживание металлодетекторов

Фото: ростов.ру

В Ростове на проверку металлодетекторов выделили 2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 декабря.Государственное автономное учреждение «Ростов Арена» объявило конкурс на техническое обслуживание металлодетекторов. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2024 года.Специалисты проведут диагностику рентгеновского оборудования, устранят неполадки, очистят внутренние компоненты и настроят параметры излучения. Всего будет обследовано 40 металлодетекторов, установленных на стадионе по адресу: улица Левобережная, 2Б.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря включительно. Итоги будут подведены в тот же день.Ранее Donday провел исследование, которое показало, что за пять лет стоимость обслуживания стадиона увеличилась в 10 раз. В 2020 году на эти цели было потрачено 4,8 миллиона рублей за полгода, а в 2024 году уже выделено около 48 миллионов на год.