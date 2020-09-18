Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Россия откроет воздушные границы для граждан четырёх стран

Россия откроет воздушные границы для граждан четырёх стран
Фото: укроп.org
Для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи открыли воздушные границы на территорию России. Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 20 сентября.

Теперь как россияне, так и граждане четырёх государств могут беспрепятственно перемещаться на авиатранспорте в любую из указанных стран.

Такое распоряжение подписали накануне возобновления авиасообщений. С 21 сентября из России можно будет улететь в три страны СНГ, а с 27 сентября в Южную Корею. Рейсы будут осуществляться раз в неделю в такие города, как Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.