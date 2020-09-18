Россия откроет воздушные границы для граждан четырёх стран

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Для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи открыли воздушные границы на территорию России. Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 20 сентября.Теперь как россияне, так и граждане четырёх государств могут беспрепятственно перемещаться на авиатранспорте в любую из указанных стран.Такое распоряжение подписали накануне возобновления авиасообщений. С 21 сентября из России можно будет улететь в три страны СНГ, а с 27 сентября в Южную Корею. Рейсы будут осуществляться раз в неделю в такие города, как Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул.