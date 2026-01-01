Жителям Ростова порекомендовали провести День Ильи Муромца в кругу семьи

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю, 1 января празднуют День Ильи Муромца. В этот день на Руси чтили память былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя.Илья Муромец является одним из самых знаменитых героев древнерусского былинного эпоса. По преданию, он родился в селе Карачарове под городом Муромом в простой крестьянской семье. В былине «Исцеление Ильи Муромца» говорится, что с младенчества он был немощен, первые 33 года, три месяца и три дня своей жизни страдал параличом и лежал на печи. Исцеление случилось после встречи Ильи со святыми старцами.После выздоровления Илья посвятил свою жизнь защите Родины, помощи нуждающимся и борьбе за справедливость. Среди известных подвигов богатыря - схватка с Соловьем-разбойником, борьба с идолищем поганым, жидовином и татарами.Некоторые исследователи полагают, что прототипом богатыря стал святой преподобный Илия Печерский Чеботок, чудотворец Муромский. Он живл в XII веке в период княжения Владимира Мономаха.По преданию, до пострига он был воином, защитником государства. Он получил свое прозвище Чеботок после того, как однажды отбился от врагов сапогом (чоботом на старославянском).Говорится, что святой погиб во время взятия Киева князем Рюриком Ростиславичем. В 1643 году его причислили к лику святых под именем «преподобный Илия Муромец». Его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.В этот день на Руси утром посещали церковь и молились за здоровье и защиту близких.Крестьяне в праздник шли гадать на перекресток. Они чертили на земле палкой крест и прикладывали к нему ухо. Если слышались движущиеся сани с грузом, это считалось добрым знаком и обещало хороший урожай.Также жители деревень верили, что 1 января необходимо позаботиться о будущем урожае. В это день стучали топором по плодовым деревьям, чтобы те «испугались» и принесли хороший урожай осенью.На Илью Муромца было запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, так как сам Илья первые три десятка лет жизни был парализован. Также в день памяти богатыря не пили алкоголь, иначе будет мучить головная боль от похмелья. 1 января запрещалось выметать сор из избы. В народе считали, что это приведет к затяжному разладу в семье. Не следует плакать и печалиться. Грусть в начале года может задать тон всему предстоящему времени. Также не рекомендуется оставлять стол пустым. Люди полагали, что угощения на столе символизируют достаток.В этот день рекомендуется собраться за семейным столом. Теплая трапеза с близкими укрепит единство и любовь. Также следует написать планы и желания. 1 января отлично подходит для записи целей на год. Также стоит поиграть в семейные игры. Веселые забавы укрепят родственные связи и подарят радость. В День Ильи Муромца можно сменить несколько нарядов, чтобы наступивший год был богат на события.По поверьям, в эту дату обращали внимание на природу, чтобы узнать, будет ли урожайным следующий год. Если закат в праздник красный, а небо звездное, следует ждать урожая пшеницы, чечевицы, гороха, а также ягод. Сильный ветер сулил изобилие орехов. Теплая погода 1 января говорила, что в теплом сезоне обильно родится рожь. Дождь в этот день предсказывал неурожаи и несчастья.