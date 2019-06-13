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Рэпер из Ростова Баста показал фото 20-летней давности

Рэпер из Ростова Баста показал фото 20-летней давности
Певец из Ростова Василий Вакуленко — он же Баста — опубликовал архивное фото. Кадр сделан 20 лет назад, на нём рэпер запечатлён вместе со своими приятелями.

Вероятно, молодые люди сидят в каком-то баре. Одеты парни в типичные для молодёжи наряды того времени: спортивные куртки и безразмерные толстовки. В конце 90-х в Ростове юный Василий был членом группы «Психолирик», которая позже превратилась в известную всем «Касту».
Рэпер из Ростова Баста показал фото 20-летней давности
В этот период он уже с головой погрузился в направление рэпа. И именно тогда на свет появилась знаменитая песня «Моя игра», которой недавно исполнилось 20 лет. После выхода композиции Баста ездил с концертами по Югу России, включая Краснодарский край и города Северного Кавказа.

После этого Вакуленко на пару лет пропал из виду, но в 2002 вместе с приятелем приехал в Москву и снова начал заниматься музыкой. С тех пор он уже не покидал сцену. Сейчас исполнитель даёт концерты по всему миру, при этом не забывая заехать и в родной Ростов-на-Дону.

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