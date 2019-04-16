Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин Баста поделился фотографией из детства

Ростовчанин Баста поделился фотографией из детства
Уроженец Ростова рэпер Баста показал фото, сделанное в глубоком детстве. Чёрно-белый снимок Василиый Вакуленко опубликовал на страничке в Инстаграме.

Судя по всему, кадр сделан в детском саду или в начальных классах школы. В маленьком мальчике, который серьёзно смотрит куда-то мимо объектива тяжело узнать нынешнего бородатого и брутального Басту.

Он родился в Ростове-на-Дону в 1980 году. В юном возрасте бабушка отдала его в музыкальную школу, зная, что такое образование определённо пригодится внуку в будущем. И будто в воду глядела. Конечно, любимые бабушки всегда всё знают про внучат — даже больше, чем они сами.

Уже в 15 лет Василий стал пробовать себя в направлении рэп. Уже спустя два года он собрал свою группу, которая сейчас известна всем под названием «Каста».

Сейчас исполнитель выступает соло и колесит по миру с концертами. В 2018 году он стал послом Чемпионата мира по футболу от родного Ростова.

Баста живёт в Москве вместе с женой и двумя маленькими дочками. При этом он часто посещает донскую столицу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.