Ростовчанин Баста поделился фотографией из детства



Уроженец Ростова рэпер Баста показал фото, сделанное в глубоком детстве. Чёрно-белый снимок Василиый Вакуленко опубликовал на страничке в Инстаграме.



Судя по всему, кадр сделан в детском саду или в начальных классах школы. В маленьком мальчике, который серьёзно смотрит куда-то мимо объектива тяжело узнать нынешнего бородатого и брутального Басту.



Он родился в Ростове-на-Дону в 1980 году. В юном возрасте бабушка отдала его в музыкальную школу, зная, что такое образование определённо пригодится внуку в будущем. И будто в воду глядела. Конечно, любимые бабушки всегда всё знают про внучат — даже больше, чем они сами.



Уже в 15 лет Василий стал пробовать себя в направлении рэп. Уже спустя два года он собрал свою группу, которая сейчас известна всем под названием «Каста».



Сейчас исполнитель выступает соло и колесит по миру с концертами. В 2018 году он стал послом Чемпионата мира по футболу от родного Ростова.



Баста живёт в Москве вместе с женой и двумя маленькими дочками. При этом он часто посещает донскую столицу.