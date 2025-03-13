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Рэпер Баста показал себя маленьким с помощью нейросети

Рэпер Баста показал себя маленьким с помощью нейросети
Рэпер Баста показал себя ребенком с помощью нейросети. Новое фото он опубликовал в своих соцсетях 13 марта.

На снимках маленький Василий Вакуленко сидит с гитарой в руках. На нем забавный наряд: разноцветная футболка и синяя панама. В кадре он улыбается на камеру. Искусственный интеллект практически оживил музыканта.

Василий Вакуленко родился и вырос в Ростове-на-Дону. Сейчас он популярный рэпер, ведущий шоу «Вопрос ребром» и совладелец лейбла Gazgolder. Кроме того, с 2019 года Баста является владельцем футбольного клуба «СКА Ростов».
Фото: Соцсети.
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