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Региональный фестиваль корейской культуры на Дону собрал более 500 зрителей

Региональный фестиваль корейской культуры на Дону собрал более 500 зрителей
Более пятисот зрителей собрал региональный фестиваль корейской культуры на Дону. Мероприятие посвящено 160-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Фестиваль прошел в рамках реализации гранта конкурса на получение субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями. Силы направлены на реализацию значимых программ в 2024 году. Организаторами стали региональная общественная организация «Объединение корейцев Ростовской области» при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области».

Гостей фестиваля встретили заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Максим Даниленко, а также председатель Ассамблеи народов России по Ростовской области Владимир Некрасов.

По словам Максима Даниленко, главной целью фестиваля стало укрепление дружбы между корейским народом и коренными народами РФ, знакомство жителей донского региона с культурой и бытом корейского народа.

- Такие мероприятия способствуют гармонизации межэтнических отношений, - добавил Максим Даниленко.

Для гостей фестиваля с концертной программой выступили художественные коллективы из Ростова, Батайска и станицы Ольгинской, а также таланты из Кулешовки, городов Азова и Волгограда.

В рамках мероприятия также прошел круглый стол «Российские корейцы вчера, сегодня, завтра. Традиции сквозь года». Участие в нем приняли представители корейских национально-культурных объединений из Краснодара, Элисты, Волгограда, Херсона, Ставрополя, Крыма, Москвы, Алматы (Республика Казахстан).
Фото: правительство Ростовской области.
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