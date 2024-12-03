Региональный фестиваль корейской культуры на Дону собрал более 500 зрителей

Фото: правительство Ростовской области.

Более пятисот зрителей собрал региональный фестиваль корейской культуры на Дону. Мероприятие посвящено 160-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Фестиваль прошел в рамках реализации гранта конкурса на получение субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями. Силы направлены на реализацию значимых программ в 2024 году. Организаторами стали региональная общественная организация «Объединение корейцев Ростовской области» при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области».Гостей фестиваля встретили заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Максим Даниленко, а также председатель Ассамблеи народов России по Ростовской области Владимир Некрасов.По словам Максима Даниленко, главной целью фестиваля стало укрепление дружбы между корейским народом и коренными народами РФ, знакомство жителей донского региона с культурой и бытом корейского народа.- Такие мероприятия способствуют гармонизации межэтнических отношений, - добавил Максим Даниленко.Для гостей фестиваля с концертной программой выступили художественные коллективы из Ростова, Батайска и станицы Ольгинской, а также таланты из Кулешовки, городов Азова и Волгограда.В рамках мероприятия также прошел круглый стол «Российские корейцы вчера, сегодня, завтра. Традиции сквозь года». Участие в нем приняли представители корейских национально-культурных объединений из Краснодара, Элисты, Волгограда, Херсона, Ставрополя, Крыма, Москвы, Алматы (Республика Казахстан).