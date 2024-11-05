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В Ростовской области в честь Дня народного единства прошел фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья»



В Ростовской области в честь Дня народного единства прошел фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья».

Фестиваль проводится при поддержке правительства Ростовской области в целях сохранения этнокультурного многообразия, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, развития традиционной культуры народов, населяющих Дон.

Праздник начался 3 ноября на территории Октябрьского и Мясниковского районов: в районном Доме культуры поселка Каменоломни и Доме культуры Крымского сельского поселения. В Ростове-на-Дону фестиваль прошел 4 ноября в Областном доме народного творчества.

В празднике приняли участие различные коллективы Ростовской области, делегации из Республики Крым, Адыгеи, Дагестана, Севастополя, Волгоградской и Запорожской областей.

В Ростовской области в честь Дня народного единства прошел фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья»


В рамках фестиваля прошли выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Мастера России», а также выставка культуры, быта, кухни и обрядов народов Дона.

В завершение праздника на площадке Областного дома народного творчества прошел концерт «Вместе сильнее».

Стоит отметить, что впервые фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья» состоялся в 1995 году и с тех пор является одним из значимых событий в культурной жизни донского региона.
Фото: Администрация Ростова
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