Фото: Администрация Ростова

В Ростовской области в честь Дня народного единства прошел фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья».Фестиваль проводится при поддержке правительства Ростовской области в целях сохранения этнокультурного многообразия, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, развития традиционной культуры народов, населяющих Дон.Праздник начался 3 ноября на территории Октябрьского и Мясниковского районов: в районном Доме культуры поселка Каменоломни и Доме культуры Крымского сельского поселения. В Ростове-на-Дону фестиваль прошел 4 ноября в Областном доме народного творчества.В празднике приняли участие различные коллективы Ростовской области, делегации из Республики Крым, Адыгеи, Дагестана, Севастополя, Волгоградской и Запорожской областей.В рамках фестиваля прошли выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Мастера России», а также выставка культуры, быта, кухни и обрядов народов Дона.В завершение праздника на площадке Областного дома народного творчества прошел концерт «Вместе сильнее».Стоит отметить, что впервые фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья» состоялся в 1995 году и с тех пор является одним из значимых событий в культурной жизни донского региона.