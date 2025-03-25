Гнезда краснокнижной птицы исчезли в Ростовской области

Фото: Заповедник "Ростовский"

В Ростовской области исчезли гнезда курганника, редкого вида птиц. Об этом сообщили представители заповедника «Ростовского».Курганник, крупный пернатый хищник, предпочитает засушливые степи и полупустыни. Этот вид находится под охраной в Красных книгах России, Ростовской области и Калмыкии. Впервые курганники были обнаружены на территории заповедника в 2014 году, их число возросло до 10 пар.Весной 2024 года учет показал, что из десяти гнезд, занятых в 2023 году, осталось только три: в окрестностях поселка Стрепетова, озера Круглого и водоема Лебяжьего.В 2025 году мониторинг продолжился, но все три гнезда исчезли. Два из них, у поселка Стрепетова и озера Лебяжьего, были разрушены ветром.Гнездо у озера Круглого уничтожили люди, спилив дерево. Вместе с ним исчезла и колония черногрудых воробьев, насчитывавшая более 50 пар, гнездившихся в конструкции курганников.Уничтожение мест обитания краснокнижных видов преследуется по закону.