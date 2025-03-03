Жительница Ростовской области нашла краснокнижную птицу - серую цаплю

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В городе Азове, согласно сообщениям в соцсетях 3 марта, местная жительница обнаружила серую цаплю, охраняемую Красной книгой.По словам нашедшей птицу, та выглядела раненой и явно нуждалась в помощи. Женщина забрала птицу к себе домой, где оказала ей первую необходимую помощь. Но что делать с птицей, было неизвестно. По словам женщины, она пыталась отдать пернатую в парк "Малинки", но ей отказали по причине отсутствия у птицы документов.Директор Южного парка "Малинки" Элеонора Моргунова объяснила, как дальше быть в такой ситуации.- В первую очередь, необходимо обратиться в Росприроднадзор, – пояснила Элеонора Моргунова. – Без их разрешения мы не имеем права принять птицу, иначе нас ждут крупные штрафные санкции."Как сообщила Оксана Харламова, заместитель начальника отдела экологического надзора в Ростовской области (Департамент Росприроднадзора по ЮФО), для получения разрешения необходимо заключение орнитолога, подтверждающее краснокнижный статус птицы, а также заключение ветеринара о состоянии ее здоровья. После получения этих документов их передают в центральный орган ведомства, который и выдает разрешение на передачу птицы в зоосад.Примечательно, что все эти процедуры должна будет оплатить сама спасительница цапли. По предварительным оценкам, это обойдется ей не менее чем в пять тысяч рублей. Готова ли женщина к таким расходам и что в итоге станет с птицей, пока не известно.Серая цапля – представитель отряда аистообразных и семейства цаплевых. Это довольно редкий вид, который в Москве занесен в Красную книгу как полностью исчезнувший.