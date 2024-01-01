Редакция поздравляет читателей с Новым годом

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Редакция Rostov.ru поздравляет читателей с наступившим Новым годом. 2024-й - високосный год. Многие считают, что такие годы несут несчастья и потери. Мы хотим пожелать вам исполнения желаний, светлых дней и побольше радостных событий. Пусть близкие вас радуют, а рядом остаются надежные и проверенные люди.Счастливыми числами в 2024 году для Драконов станут 1, 6 и 7.Счастливые цвета в 2024 году для Драконов — золотой, серебряный и серовато-белый.Счастливые месяцы в 2024 году для родившихся в Год Дракона — 3-й, 4-й и 7-й китайские лунные месяцы.