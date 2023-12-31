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Ростовчанка Ирина Безрукова поздравила подписчиков с наступающим 2024 годом

Ростовчанка Ирина Безрукова поздравила подписчиков с наступающим 2024 годом
Ростовчанка Ирина Безрукова поздравила россиян с наступающим 2024 годом. Пост артистка разместила у себя в микроблоге.

Актриса написала следующее: «Дорогие мои, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочется верить, что он будет значительно лучше предыдущего. Желаю вам исполнения заветных желаний, достижения целей, здоровья и счастья вашим семьям».

Фанаты поблагодарили Безрукову за теплые слова и пожелали ей счастья и благополучия.

Ирина Безрукова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Ее детство было тяжелым: отец пил, а затем ушел из семьи. Позже мама Ирины заболела раком и, чтобы не травмировать психику девочки, отправила ее в лагерь. Забрала Иру уже соседка.

Личная жизнь актрисы сложилась неудачно. С 2000 года она состояла в браке с актером Сергеем Безруковым. Звездная пара была вместе 15 лет. В 2016-м актер женился на режиссере Анне Матисон.
Фото: соцсети.
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