Редакция Rostov.ru поздравляет ростовчан с Новым годом

Редакция городского портала Rostov.ru поздравляет ростовчан с новым годом! Пускай в вашей жизни будут только белые полосы, а все невзгоды и проблемы будут обходить стороной.Новый год Быка идет, пусть он будет настолько счастливым, хорошим, удачным, насколько это вообще возможно. Пусть принесет с собой он бычью силу, хорошее здоровье,эи много энергии.Пандемия коронавируса сразила миллионы россиян, и в новом году хочется пожелать здоровья и благополучия вашей семье и близким.Добра и мира над головой. С Новым годом!!!