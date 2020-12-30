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Редакция Rostov.ru поздравляет ростовчан с Новым годом

Редакция Rostov.ru поздравляет ростовчан с Новым годом
Редакция городского портала Rostov.ru поздравляет ростовчан с новым годом! Пускай в вашей жизни будут только белые полосы, а все невзгоды и проблемы будут обходить стороной.

Новый год Быка идет, пусть он будет настолько счастливым, хорошим, удачным, насколько это вообще возможно. Пусть принесет с собой он бычью силу, хорошее здоровье,эи много энергии.

Пандемия коронавируса сразила миллионы россиян, и в новом году хочется пожелать здоровья и благополучия вашей семье и близким.

Добра и мира над головой. С Новым годом!!!

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