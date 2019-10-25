Реабилитационный клуб: юмористы КВН высмеяли ФК «Ростов»



Участники шоу КВН со сцены высмеяли футбольный клуб «Ростов». Шутки про донских спортсменов озвучила команда из Красноярска «Так-то» во втором полуфинале Высшей лиги. КВНщики высказались о тех футболистах, которые совершали в жизни ошибки, а затем были приняты в клуб.



Недавно ФК «Ростов» принял в свой состав Павла Мамаева, который недавно вышел из тюрьмы. Вместе с Александром Кокориным он отбывал наказание за избиение чиновника Минпромторга России Дениса Пака в одном из московских кафе. Ранее они играли за «Краснодар». После освобождения Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом».



В январе 2019-го «жёлто-синие» приняли в команду Романа Ерёменко, который в 2016 году был дисквалифицирован за употребление наркотиков.



У КВНщиков это стало поводом для шуток: «Футбольный реабилитационный клуб «Ростов» приглашает всех оступившихся футболистов и не только. ФК «Ростов». Избил. Выпил. В «Ростов».



Напомним, 26 октября «Ростов» выиграл в матче с «Сочи». Роман Ерёменко оформил два дубля.