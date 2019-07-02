Разыскиваемого в Ростовской области пенсионера из Новороссийска нашли живым



Разыскиваемого на Дону мужчину из Краснодарского края нашли живым. О местонахождении 67-летнего Анатолия Юмаева стало известно вечером 3 июля.



Пенсионера не было дома около девяти суток. Он пропал в Новороссийске 25 июня. Мужчина вышел из дома и не вернулся обратно. Родные попросили о помощи волонтёров и сообщили, что Анатолий может быть дезориентирован. Добровольцы рассматривали возможность того, что он поехал в соседний регион. В связи с этим в поисках участвовали донские добровольцы.



Спустя девять дней Анатолия Юмаева нашли живым. Сейчас он находится вместе с семьёй.