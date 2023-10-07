Разыскиваемого в Ростовской области мужчину из Кубани нашли живым

Фото: Поисковое объединение Юг.

Разыскиваемый в Ростовской области 31-летний житель Краснодарского края найден живым. Информации о местонахождении Евгения Шварнева не было почти месяц.Евгений проживает в Славянске-на-Кубани. Последний раз он общался с родными 3 сентября. С тех пор о нем не было информации. Спустя неделю родные объявили Евгения в розыск. Поступила информация, что он может быть на Дону. Для помощи в поисках подключили волонтеров из Ростовской области.Только 6 октября добровольцы сообщили, что он найден живым.