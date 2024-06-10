Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Расписание пригородного поезда Ростов – Лихая изменится 22 июня

Расписание пригородного поезда Ростов – Лихая изменится 22 июня
Расписание пригородного поезда Ростов – Лихая изменится 22 июня. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.

Поезд № 6163 отправится из донской столицы согласно расписанию в 17:34. Однако на станцию Александровка он прибудет с опозданием на 15 минут. Из-за этого время прибытия на следующие остановки также сдвинется на 15 минут. В результате на конечную станцию пассажиры прибудут в 21:38 вместо 21:24.

Вероятно, неудобства связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.