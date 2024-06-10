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Расписание пригородного поезда Ростов – Лихая изменится 22 июня. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.Поезд № 6163 отправится из донской столицы согласно расписанию в 17:34. Однако на станцию Александровка он прибудет с опозданием на 15 минут. Из-за этого время прибытия на следующие остановки также сдвинется на 15 минут. В результате на конечную станцию пассажиры прибудут в 21:38 вместо 21:24.Вероятно, неудобства связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.