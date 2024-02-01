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Расписание вечерней электрички Ростов – Лихая изменится 1 февраля

Расписание вечерней электрички Ростов – Лихая изменится 1 февраля
Расписание работы электрички № 6667 сообщением Ростов – Лихая изменится на сутки. Информацию об этом опубликовали на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.

Из донской столицы в Каменск-Шахтинский 1 февраля вечерний состав поедет с задержкой. Пригородный поезд со станции Ростов-Главный отправится в 18:44, а не как обычно в 18:34. Из-за длительной остановки электрички в Александровке продолжительность пребывания в пути увеличится. На конечную станцию Лихая пассажиры доберутся на 27 минут позже — в 22:29.

Неудобства связаны с ремонтными работами на железных путях.
Фото: Ростов ру
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