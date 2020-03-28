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Из Ростова-на-Дону в другие города сократилось количество автобусов

Из Ростова-на-Дону в другие города сократилось количество автобусов
Изменилось расписание движения автобусов из Ростова-на-Дону в другие города. Об этом 30 марта сообщили на Главном автовокзале города.

Новый график будет действовать до 5 апреля, в течение нерабочей недели. На фоне пандемии коронавируса и того, что снижается пассажиропоток, сократилось количество рейсов. Из расписания убрали несколько рейсов пригородного, междугороднего и межрегионального направлений.

Новый график движения можно узнать в справочной службе автовокзала или на сайте.

Напомним, ранее из Ростова-на-Дону отменили все международные авиарейсы. Также одна из авиакомпаний прекратила полёты между донской столицей и Норильском.

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