Из Ростова-на-Дону в другие города сократилось количество автобусов



Изменилось расписание движения автобусов из Ростова-на-Дону в другие города. Об этом 30 марта сообщили на Главном автовокзале города.



Новый график будет действовать до 5 апреля, в течение нерабочей недели. На фоне пандемии коронавируса и того, что снижается пассажиропоток, сократилось количество рейсов. Из расписания убрали несколько рейсов пригородного, междугороднего и межрегионального направлений.



Новый график движения можно узнать в справочной службе автовокзала или на сайте.



Напомним, ранее из Ростова-на-Дону отменили все международные авиарейсы. Также одна из авиакомпаний прекратила полёты между донской столицей и Норильском.