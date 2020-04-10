Расписание поезда «Ростов – Москва» изменено из-за коронавируса

Расписание поезда «Ростов – Москва» изменено из-за пандемии коронавируса. По другому графику будет следовать еще 31 внутригосударственный состав, сообщает РЖД.Теперь поезд из Ростова-на-Дону в Москву ходит только по четным числам из Ростова и по нечетным из столицы. График изменен из-за низкого спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Пассажиры, которые купили билет заранее, могут уехать другим поездом или вернуть деньги в полном объеме.− В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования поездов на внутригосударственных маршрутах, − говорится в сообщении.Временно по другому расписанию будет ходить еще 31 состав, в том числе следующий через донскую столицу. Например, поезда «Москва – Адлер» и «Нижний Новгород – Адлер».