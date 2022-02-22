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Расходы бюджета Ростовской области увеличились до 270 миллиардов рублей

Расходы бюджета Ростовской области увеличились до 270 миллиардов рублей
Расходы бюджета Ростовской области за год увеличились на 12,3 миллиарда рублей. В 2022 году планируется потратить 270 миллиардов. Изменения в расходной части депутаты Законодательного собрания Ростовской области обсудили в ходе 38-го заседания. Эти изменения отразятся на здравоохранении, образовании, социальной сфере и ЖКХ. Наибольшее внимание уделили инициативам, которые касаются поддержки социально незащищенной категории граждан. В их числе - пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Накануне в федеральный закон внесли изменения. Они позволяют находиться в стационаре родителям ребенка-инвалида вместе с ним. Донские парламентарии посмотрели на эту ситуацию еще шире. Они предложили предоставить право быть рядом с ребенком всем родителям детей младше семи лет, даже если нет инвалидности. Предложения депутаты уже направили ко второму чтению законопроекта в Государственной Думе.

Парламентарии также предложили на федеральном уровне рассмотреть вопрос об обязательной организации специальных площадок для заряда инвалидных кресел-колясок с электроприводом в общественных местах и ТРЦ. Такие коляски появляются все чаще, но мало где есть возможность их подзарядить.

Особое внимание на заседании уделили областному бюджету на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Расходы региональной казны выросли на 12,3 миллиарда рублей и достигли 270 миллиардов. Основные принятые изменения связаны с поступлением целевых средств из федерального бюджета в размере 2,7 миллиарда рублей и с привлечением бюджетного кредита. Он необходим для воплощения в жизнь инфраструктурного проекта по строительству второй очереди 62-го канализационного коллектора в Ростове-на-Дону (3,7 миллиарда рублей).

- Здесь множество изменений в расходной части. И они благотворно скажутся на самых разных отраслях, в первую очередь, на здравоохранении, образовании, социальной сфере, ЖКХ, – объяснил председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Еще одним важным вопросом повестки дня стал отчет о деятельности полиции за 2021 год. Его представил начальник Главного управления МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков. Согласно документам, по сравнению с 2020 годом число зарегистрированных преступлений на Дону снизилось на 5,2%. Количество преступлений против личности сократилось более чем на 9%, в том числе убийств - на 9,3%, причинения тяжкого вреда здоровью - на 16,9%, разбойных нападений - на 25%.

– Это, безусловно, положительный момент. Но у наших правоохранителей - новые вызовы, поскольку преступники, отказываясь от традиционных видов преступлений, переходят к новым формам выманивания денег, имущества. И здесь, конечно, есть определенный рост, что требует, без сомнения, реакции и федерального законодателя, и регионального, и, самое главное, органов внутренних дел, – подытожил Александр Ищенко.
Фото: ЗСРО.
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