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Рабочий, упавший с рекламного щита в Ростовской области, может стать инвалидом

Рабочий, упавший с рекламного щита в Ростовской области, может стать инвалидом
Стали известны новые подробности о состоянии здоровья рабочего, который получил травмы при падении с рекламного щита в районе города Шахты в Ростовской области.

Спустя семь дней после инцидента 31-летний мужчина всё ещё находится в медицинском учреждении. У него диагностированы серьёзные повреждения: компрессионный оскольчатый перелом позвоночника в области 8, 9 и 10 позвонков, что привело к полной потере подвижности нижней части тела. Также у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма с отёком тканей и перелом двух нижних рёбер с повреждением тканей.

Мужчине предстоит операция и длительный период реабилитации. Однако из-за тяжести полученных травм он может остаться инвалидом и нуждаться в постоянном уходе.

Напомним, что инцидент произошёл 17 апреля. Во время установки рекламного щита рабочий потерял равновесие и упал. Проезжавшая мимо машина скорой помощи из посёлка Майского оказала пострадавшему первую помощь. Его доставили в травматологическое отделение города Шахты.
Фото: Дондей
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