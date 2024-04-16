В Ростовской области котенка вытащили из рекламного щита с помощью видео с мяуканьем кошки
В Каменске-Шахтинском Ростовской области котенок выпал из окна и застрял в рекламном щите. Чтобы вытащить беззащитное животное из ловушки, спасатели применили необычный способ.
Инцидент произошел на улице Карла Маркса 15 апреля. Котенок по неизвестным причинам оказался внутри рекламной вывески и самостоятельно выбраться не смог. Питомец просидел там несколько суток без еды и воды. Пушистик жалобно мяукал и звал на помощь. К счастью, проходящие мимо люди решили помочь ему.
- Когда мы приехали на место, то столкнулись с проблемой, — рассказал спасатель ГО и ЧС Каменска-Шахтинского Владимир Штрек. — Самостоятельно мы не могли его вытащить, поскольку пришлось бы ломать вывеску, чего администрация банка не разрешала. Котенок сам бы мог выбраться, но он был ужасно напуган.
Тогда спасатели решили вызволить котенка с помощью клича взрослой кошки. Для этого они скачали видео из интернета и подозвали кроху.
Котенок буквально стал идти на зов. Как только он подошел поближе спасатели схватили котика и спустили на землю. Его забрала одна из местных жительниц. Теперь пушистику ничего не угрожает, он отъедается и привыкает к новому дому.