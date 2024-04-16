В Ростовской области котенка вытащили из рекламного щита с помощью видео с мяуканьем кошки

Фото: Управления ГО и ЧС Камеска-Шахтинского

В Каменске-Шахтинском Ростовской области котенок выпал из окна и застрял в рекламном щите. Чтобы вытащить беззащитное животное из ловушки, спасатели применили необычный способ.Инцидент произошел на улице Карла Маркса 15 апреля. Котенок по неизвестным причинам оказался внутри рекламной вывески и самостоятельно выбраться не смог. Питомец просидел там несколько суток без еды и воды. Пушистик жалобно мяукал и звал на помощь. К счастью, проходящие мимо люди решили помочь ему.- Когда мы приехали на место, то столкнулись с проблемой, — рассказал спасатель ГО и ЧС Каменска-Шахтинского Владимир Штрек. — Самостоятельно мы не могли его вытащить, поскольку пришлось бы ломать вывеску, чего администрация банка не разрешала. Котенок сам бы мог выбраться, но он был ужасно напуган.Тогда спасатели решили вызволить котенка с помощью клича взрослой кошки. Для этого они скачали видео из интернета и подозвали кроху.Котенок буквально стал идти на зов. Как только он подошел поближе спасатели схватили котика и спустили на землю. Его забрала одна из местных жительниц. Теперь пушистику ничего не угрожает, он отъедается и привыкает к новому дому.