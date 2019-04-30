Пьяная ростовчанка забыла в такси маленького ребенка



Жительница Ростова забыла в такси своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 5 мая.



28 апреля водитель такси привез в городскую больницу малыша, которому всего 2,5 года. По словам мужчины, мальчика в его машине забыла подвыпившая клиентка. Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. Спустя неделю правоохранителям удалось установить личность матери малыша.

- Сотрудники ПДН собрали материалы, по которым женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - добавили в донском главке. - Также собранные материалы будут переданы детскому омбудсмену, в комиссию по делам несовершеннолетних и в органы опеки и попечительства.



Малыш по-прежнему находится в медучреждении.