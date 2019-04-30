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Пьяная ростовчанка забыла в такси маленького ребенка

Пьяная ростовчанка забыла в такси маленького ребенка
Жительница Ростова забыла в такси своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 5 мая.

28 апреля водитель такси привез в городскую больницу малыша, которому всего 2,5 года. По словам мужчины, мальчика в его машине забыла подвыпившая клиентка. Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в полицию. Спустя неделю правоохранителям удалось установить личность матери малыша.
- Сотрудники ПДН собрали материалы, по которым женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - добавили в донском главке. - Также собранные материалы будут переданы детскому омбудсмену, в комиссию по делам несовершеннолетних и в органы опеки и попечительства.

Малыш по-прежнему находится в медучреждении.

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