Пропавшую жительницу Черкесска, приехавшую на заработки в Ростовскую область, нашли живой
Пропавшую жительницу Карачаево-Черкесской Республики, приехавшую в Ростовскую область на заработки, нашли живой. О возвращении Екатерины Евлановой сообщили в поисково-спасательном отряде «Дон» 23 января.
В октябре женщина сказала знакомым, что уезжает на заработки - трудиться на полях в районе Батайска. Больше трех месяцев Екатерина не выходила на связь, и знакомые 40-летней пропавшей забили тревогу.
Женщина вернулась домой в Карачаево-Черкесскую Республику.