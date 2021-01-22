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Пропавшую жительницу Черкесска, приехавшую на заработки в Ростовскую область, нашли живой

Пропавшую жительницу Черкесска, приехавшую на заработки в Ростовскую область, нашли живой
Пропавшую жительницу Карачаево-Черкесской Республики, приехавшую в Ростовскую область на заработки, нашли живой. О возвращении Екатерины Евлановой сообщили в поисково-спасательном отряде «Дон» 23 января.

В октябре женщина сказала знакомым, что уезжает на заработки - трудиться на полях в районе Батайска. Больше трех месяцев Екатерина не выходила на связь, и знакомые 40-летней пропавшей забили тревогу.

Женщина вернулась домой в Карачаево-Черкесскую Республику.

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