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Пропавшую на Дону 72-летнюю пенсионерку нашли живой

Пропавшую на Дону 72-летнюю пенсионерку нашли живой
В Ростовской области разыскали пропавшую без вести 72-летнюю женщину. Нину Скорикову искали в течение недели. Она вернулась домой 1 мая.

Женщина 30 апреля уехала на велосипеде из своего дома в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района. Никто не знал, куда она направилась. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи, к тому же она не ориентировалась в пространстве. Родственники Нины Семёновны написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтёрам. Спустя неделю правоохранители разыскали пропавшую.

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