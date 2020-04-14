Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Разыскиваемую в Ростовской области пенсионерку с потерей памяти нашли живой

Разыскиваемую в Ростовской области пенсионерку с потерей памяти нашли живой
Пенсионерку, пропавшую в Ростовской области, нашли живой. Раису Блудову разыскали в тот же день, когда она исчезла.

Утром 14 апреля 76-летняя женщина вышла из своего дома в Новошахтинске. К вечеру она не вернулась. Зная, что Раиса Стефановна может страдать потерей памяти, родственники сразу обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». К тому же, она нуждалась в медицинской помощи.

К счастью, спустя несколько часов пропавшую разыскали. Сейчас она находится вместе с семьёй. Жизни и здоровью дончанки ничего не угрожает.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.