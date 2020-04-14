Разыскиваемую в Ростовской области пенсионерку с потерей памяти нашли живой

Пенсионерку, пропавшую в Ростовской области, нашли живой. Раису Блудову разыскали в тот же день, когда она исчезла.Утром 14 апреля 76-летняя женщина вышла из своего дома в Новошахтинске. К вечеру она не вернулась. Зная, что Раиса Стефановна может страдать потерей памяти, родственники сразу обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». К тому же, она нуждалась в медицинской помощи.К счастью, спустя несколько часов пропавшую разыскали. Сейчас она находится вместе с семьёй. Жизни и здоровью дончанки ничего не угрожает.