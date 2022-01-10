В Шахтах без вести пропал 27-летний парень

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области без вести пропал 27-летний парень. О местонахождении жителя Шахт Олега Твердохлебова нет информации уже несколько дней.Утром 9 января Олег пошел за покупками на рынок. Однако ни днем, ни на следующий день домой он не вернулся. Родственники забили тревогу, они побежали на рынок, но там парня никто не видел. В отчаянии родные пошли в полицию и разместили посты с ориентировкой на молодого человека в соцсетях. Возможно, Олег уехал в другой город.На вид молодому человеку - 30 лет, его рост составляет 178 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были серая куртка, черные штаны, шапка и ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего Олега Твердохлебова, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.