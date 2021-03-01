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Пропавший на заработках житель Ростовской области найден живым

Пропавший на заработках житель Ростовской области найден живым
Житель Ростовской области, который уехал на заработки и пропал, нашелся живым. Житель Белой Калитвы Давронбек Машарипов не выходил на связь почти месяц.

Как Rostov.ru сообщил собственный источник, 3 марта мужчина сам позвонил правоохранителям. Оказалось, что он действительно уехал на заработки, только не в поселок Шолоховский, а в Москву. Там у него сломался телефон, поэтому о его местонахождении ничего не было известно. Узнав о том, что его ищут в Белой Калитве, Давронбек нашел способ выйти на связь.

Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. В ближайшее время он планирует вернуться в Ростовскую область.

Напомним, Давронбек Машарипов пропал 5 февраля в Белой Калитве. Он планировал отправиться на работу в другой населенный пункт, после чего связь с ним оборвалась.

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