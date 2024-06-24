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В зоне СВО погиб боец из Ростовской области

В зоне СВО погиб боец из Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб военнослужащий Владимир Бондаренко из Ростовской области. О дате и месте похорон близкие сообщили в социальных сетях.

Владимир Бондаренко отдал свой воинский долг в зоне СВО. Он жил в Тарасовском районе. Тело погибшего доставили на малую родину.

Близкие объявили, что прощание с Владимиром состоится в хуторе Каюковка 25 июня. Все, кто знал Владимира и хотел бы с ним попрощаться, могут прийти по адресу: улица Чапаева, 58.
Фото: соцсцети.
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