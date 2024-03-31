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В Ростове найден живым пропавший 76-летний мужчина

В Ростове найден живым пропавший 76-летний мужчина
В Ростове нашли живым пропавшего пенсионера. Информации о местонахождении 76-летнего Юрия Чхайло не было почти сутки.

Пенсионер ушел из дома 30 марта. Он перестал выходить на связь с близкими, и тогда они забили тревогу. Родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию и к волонтерам.

На протяжении суток неравнодушные люди прочесывали окрестности в попытках отыскать местного жителя.

К счастью, 31 марта стало известно, что его нашли живым. Где все это время пропадал мужчина, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт
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