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Андрей Ивашин продлил контракт с «Чайкой»

Андрей Ивашин продлил контракт с «Чайкой»
О продлении контракта Андрея Ивашина с «Чайкой» сообщили в социальных сетях клуба 23 июня.

В течение футбольного сезона 2024/2025 Андрей будет защищать цвета песчанокопской команды. Он присоединился к клубу в 2021 году и провёл за него уже 52 матча.

Андрей Ивашин — уроженец Краснодарского края. Свою профессиональную карьеру он начал в составе «Краснодара-2» в Российской профессиональной футбольной лиге. Его дебют состоялся в игре против «Легион-Динамо Махачкала» в 2017 году.

В Российской футбольной национальной лиге Андрей Ивашин дебютировал за «Краснодар-2» 17 июля 2018 года в матче против «Сибири» из Новосибирска.
Фото: ФК Чайка
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