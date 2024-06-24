Андрей Ивашин продлил контракт с «Чайкой»

Фото: ФК Чайка

О продлении контракта Андрея Ивашина с «Чайкой» сообщили в социальных сетях клуба 23 июня.В течение футбольного сезона 2024/2025 Андрей будет защищать цвета песчанокопской команды. Он присоединился к клубу в 2021 году и провёл за него уже 52 матча.Андрей Ивашин — уроженец Краснодарского края. Свою профессиональную карьеру он начал в составе «Краснодара-2» в Российской профессиональной футбольной лиге. Его дебют состоялся в игре против «Легион-Динамо Махачкала» в 2017 году.В Российской футбольной национальной лиге Андрей Ивашин дебютировал за «Краснодар-2» 17 июля 2018 года в матче против «Сибири» из Новосибирска.