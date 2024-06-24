В Ростовской области 23 июня при пожарах погибли двое

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 23 июня при пожарах погибли два человека. Трагические случаи произошли в Ростове-на-Дону и Красном Сулине.В столице Дона происшествие случилось на улице Орбитальной, 30/1. В одной из квартир многоэтажки на плите загорелась еда. Дым заполнил все комнаты, помешав 43-летнему мужчине выбраться в безопасное место. Домохозяин задохнулся.Также ЧП произошло в городе Красный Сулин. Пожар вспыхнул в двухэтажном доме № 35 на улице Буровой. На вызов приехали 10 спасателей на трех автоцистернах. Специалисты эвакуировали восемь человек из здания. В горящей квартире они обнаружили тело 71-летней женщины.По информации регионального ГУ МЧС, пожар мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.