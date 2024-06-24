Губернатор Ростовской области прокомментировал инцидент со стрельбой в ТЦ «Суворовский»

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области прокомментировал инцидент со стрельбой в торговом центре «Суворовский».Инцидент произошёл 24 июня по адресу: улица Петренко, 1. По словам очевидцев, в здание торгового центра вошёл мужчина с оружием. Он сделал несколько выстрелов. Однако некоторые жители уверяют, что пугающих звуков было не слышно.Очевидцы вызвали правоохранительные органы. Полицейские задержали нарушителя.- Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием, — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. Случившееся будет квалифицировано как хулиганство.Если вина мужчины подтвердится, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.