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Губернатор Ростовской области прокомментировал инцидент со стрельбой в ТЦ «Суворовский»

Губернатор Ростовской области прокомментировал инцидент со стрельбой в ТЦ «Суворовский»
Губернатор Ростовской области прокомментировал инцидент со стрельбой в торговом центре «Суворовский».

Инцидент произошёл 24 июня по адресу: улица Петренко, 1. По словам очевидцев, в здание торгового центра вошёл мужчина с оружием. Он сделал несколько выстрелов. Однако некоторые жители уверяют, что пугающих звуков было не слышно.

Очевидцы вызвали правоохранительные органы. Полицейские задержали нарушителя.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием, — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. Случившееся будет квалифицировано как хулиганство.

Если вина мужчины подтвердится, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото: Правительство Ростовской области
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