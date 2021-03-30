Пропавшие в Ростовской области отец и сын вышли на связь с родными
В Ростовской области пропавшие без вести отец и сын вышли на связь с родными. Михаил и Станислав Терехов находились в донской столице.
Жители поселка Холодные Родники Целинского района 27 марта уехали в Ростов на заработки. Несколько дней они не выходили на связь, и родные забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
- Правоохранители отыскали их на одном из объектов строительства, - рассказала DonDay.ru супруга Юлия . - Миша позвонил мне с чужого телефона, сказал, что с ними все в порядке и они уже работают.
По словам Юлии, почему они не выходили на связь и что случилось с телефонами, Михаил не успел объяснить.